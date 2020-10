Inter, Antonio Conte perde la pazienza: frecciata a Nainggolan

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte non ha preso bene il pareggio interno rimediato contro il Parma grazie alla rete al 92′ di Perisic: “Per l’ennesima volta abbiamo sbagliato tantissimo, non va bene. Ci vuole più cattiveria e determinazione. Se non segni non vinci. Non è la prima volta che accade. Il Parma ha avuto due occasioni e fatto due gol. Ho poco da dire sull’impegno, ma abbiamo creato tanto e siamo stati imprecisi. Potevamo fare molto meglio“.

L’allenatore leccese striglia tutta la squadra: “È mancata la conclusione ma da parte di tutti, dei quinti, dei centrocampisti, non dobbiamo riferirci agli attaccanti e basta. La fase offensiva è fatta da tanti uomini. Abbiamo creato tanto ma arrivati sotto porta siamo stati poco determinati. Motivo per il quale parliamo di un altro pareggio”.

“Il Parma è stato perfetto, ha fatto due tiri e due gol. Noi venti tiri, con Sepe probabilmente migliore in campo. Ma dobbiamo prenderci le nostre responsabilità perché siamo stati imprecisi, non solo gli attaccanti. Per vincere serve fare gol. Spesso e volentieri le squadre non ci tirano in porta, come è successo nelle ultime partite, e quando lo fanno hanno una percentuale realizzativa alta come oggi”.

Conte poi mette nel mirino uno dei subentrati, Nainggolan, con una frecciata neanche troppo velata: “Non posso fare valutazioni, Nainggolan è entrato e potete giudicare la sua prestazione. Io faccio le mie valutazioni e cerco di portare tutti nella miglior condizione: c’è chi ci arriva prima, chi dopo e chi mai. Io e lo staff ci mettiamo tutto per far rendere i giocatori al massimo”.

OMNISPORT | 31-10-2020 23:17