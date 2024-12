Inter, il giorno magico dei fratelli Esposito è una nota dolente. I tifosi rimpiangono Sebastiano: “L’unico errore di Marotta”

I tre fratelli Esposito (Sebastiano con l’Empoli, Salvatore e Francesco Pio con lo Spezia) si regalano una domenica da ricordare con l’attaccante dei toscani che rischia di diventare un rimpianto per l’Inter

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una giornata da ricordare, e non è la prima, per i fratelli Esposito. Stavolta a colpire è anche la “tempistica” con cui sono arrivati i gol dei tre fratelli che ancora una volta hanno deciso di scatenarsi tutti insieme. Sebastiano trascina l’Empoli, Salvatore e Francesco Pio regalano una splendida vittoria allo Spezia.

Salvatore, show con l’Empoli ma i fratelli lo imitano

Le gare Verona-Empoli e Spezia-Cittadella si gioca praticamente in contemporanea e i fratelli Esposito decidono di diventare i grandi protagonisti della domenica del calcio. Sebastiano conferma il suo grande momento di forma realizzando una doppietta al Bentegodi che manda in crisi il Verona, i suoi fratelli (Salvatore e Francesco Pio) decidono di imitarlo con i gol che aiutano lo Spezia a demolire la resistenza del Cittadella (anche per Salvatore arriva una doppietta). Ma Sebastiano vuole tutti gli applausi per lui:

“Sono felice per i gol dei miei fratelli. Non ci siamo ancora sentiti ma anche se non ho visto ancora i loro, sono scuro che i miei siano più belli. Ma scherzi a parte sono davvero contento per loro”.

Esposito a segno: il precedente

Non è la prima volta che i tre fratelli Esposito vanno a segno nella stessa giornata di campionato. Era accaduto anche lo scorso settembre ma non nello stesso giorno: in quella circostanza ad aprire le danze ci aveva pensato Sebastiano a segno con l’Empoli contro il Cagliari, mentre due giorni dopo arrivarono la doppietta di Francesco Pio e il gol su rigore di Salvatore nel successo dello Spezia ai danni della Carrarese.

Inter: rimpianto Sebastiano?

Sebastiano Esposito è uno dei nomi più “chiacchierati” in questo momento. L’attaccante classe 2002 sembra aver trovato a Empoli la piazza ideale in cui esplodere e sta facendo molto bene con la maglia dei toscani. Così come i fratelli anche lui è legato a filo doppio con l’Inter che la scorsa estate ha deciso di cederlo in prestito all’Empoli con un riscatto fissato a 5 milioni e una percentuale del 20% sulla futura rivendita, non c’è però per i nerazzurri nessuna possibilità di controriscatto.

La formula accettata dall’Inter sembra ora diventare un rimpianto per i tifosi nerazzurri, l’esplosione di Sebastiano era difficile da prevedere dopo alcune stagioni decisamente opache ma in tanti ora preferirebbero averlo a Milano con la maglia nerazzurra al posto di Arnautovic che nel ruolo di “vice” non ha mai davvero convinto. E per tanti tifosi dell’Inter si potrebbe trattare dell’unico errore commesso da Marotta nello scorso mercato.