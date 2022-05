Inter, individuati due obiettivi in casa Empoli

17-05-2022 20:26

L‘Inter sta ancora lottando duramente in Serie A col Milan per vincere il campionato, ma intanto sul fronte mercato si stanno individuando i primi obiettivi. Nello specifico, Marotta sta cercando un laterale sinistro e un vice Brozovic, e sembra che entrambi i profili potrebbero essere acquistati dall’Empoli.

Come scrive calciomercato.com infatti, sono due i gioielli toscani che interessano ai nerazzurri: Fabiano Parisi e Kristjan Asllani. Parisi è un terzino sinistro che andrebbe a fare il vice Gosens in caso di partenza di Ivan Perisic, mentre Asllani sarebbe una soluzione low cost che comunque potrebbe crescere con calma sotto l’ala di un maestro come il mediano croato.

OMNISPORT