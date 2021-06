Inter, infortunio muscolare per Sanchez

Non c’è pace per Alexis Sanchez. L’attaccante dell’Inter è stato costretto a fermarsi a causa dell’ennesimo problema muscolare e salterà almeno tutta la prima fase della Copa America.

Secondo il bollettino medico diramato dal Cile, che sarà impegnato nella notte tra domenica e lunedì nel debutto contro l’Argentina, Sanchez ha riportato “una lesione al muscolo plantare”.

I tempi di recupero stimati, come detto, superano la prima fase del torneo dunque Sanchez resterà in Cile a curarsi saltando sicuramente le gare contro Argentina, Bolivia, Uruguay e Paraguay.

La speranza del Cile è quella di recuperare Sanchez per la fase a eliminazione diretta ma al momento, anche considerati i precedenti del giocatore, non ci sono certezze.

Non certo una buona notizia per la Roja che ha appena recuperato l’altro interista Vidal, guarito dal Covid ma la cui presenza dal 1′ contro l’Argentina non è ancora sicura.

OMNISPORT | 12-06-2021 18:25