Inter, Inzaghi: "Bremer? Spero che si concluda la trattativa"

16-07-2022 23:17

Al termine dell’amichevole pareggiata 2-2 contro il Monaco, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha dichiarato: “Sono soddisfatto della partita. Sapevamo delle difficoltà che avremmo avuto contro una squadra forte che ha iniziato il ritiro il 16 giugno e che presto giocherà i preliminari di Champions. Loro avevano più gamba e tre settimane di lavoro in più. Queste gare ci fanno crescere di condizione. Siamo andati sotto di due gol per colpa di alcuni errori e dopo ci siamo ripresi. Ho chiesto di sacrificarsi ad alcuni giocatori e sono soddisfatto del lavoro svolto. D’Ambrosio ha avuto qualche acciacco e si è sacrificato così come Darmian e Di Marco”.

Infine, Inzaghi ha ammesso: “Siamo un po’ in difficoltà con i difensori – ha continuato il tecnico nerazzurro a SportItalia -. Ho dirigenti bravissimi che stanno lavorando in questa direzione. Abbiamo un difensore in meno e dobbiamo colmare questa lacuna. Bremer? Abbiamo una trattativa importante in corso e io ogni giorno spingo perché questa trattativa si concluda“.