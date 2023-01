Inter, Inzaghi: "C'è voglia di rivalsa, Cremonese in forma"

Il tecnico nerazzurro: "Abbiamo davanti tante partite con la speranza di recuperare i giocatori infortunati per avere a disposizione più rotazioni".

27-01-2023 17:59

In vista del match contro la Cremonese, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai canali ufficiali del club: “Meno male che si torna subito in campo, sono convinto che il gruppo abbia grande voglia di rivalsa. A parte il Napoli che fa un campionato a parte, ci sono cinque squadre racchiuse in pochi punti: servirà più regolarità, sempre pensando partita dopo partita perché si giocherà spesso”.

Sulla Cremonese, Inzaghi non ha dubbi: “Nel corso del campionato ha fatto buone partite, arriva dalla qualificazione in Coppa Italia battendo il Napoli in trasferta e dal pareggio contro il Bologna, sono quindi in un ottimo momento. E poi conosco Ballardini perché l’ho avuto come allenatore, è molto preparato. Le sfide contro l’Atalanta (Coppa Italia) e Milan (campionato)? Il calendario è fitto, dovremo affrontare una gara alla volta. Ora il nostro focus è sulla Cremonese, sapendo che avremo davanti tante partite con la speranza di recuperare i giocatori infortunati per avere a disposizione più rotazioni”.