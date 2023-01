Inter, Inzaghi: "Da quando sono qui vinti tre trofei"

23-01-2023 13:55

Torna in campo questa sera l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo la convincente vittoria della Supercoppa è sfida, a San Siro, all’Inter. A parlare è stato Simone Inzaghi facendo un excursus sul suo arrivo in nerazzurro e sulla sua carriera.

“Piacenza, Roma e Milano sono le tre città più importanti per me – ha detto nel ‘Matchday Programme’ di Inter-Empoli – Piacenza è il luogo delle mie origini, dove sono nato e cresciuto, lì ho fatto tutte le giovanili e ho esordito in Serie A – ha raccontato il tecnico dell’Inter -. A Roma con la Lazio ho vinto i primi trofei da calciatore e allenatore, è una città che fa parte della mia storia professionale e personale. A Milano sono arrivato in un grande club come l’Inter, qui insieme al mio staff, alla squadra, ai tifosi e alla società ho potuto conquistare due trofei il primo anno e iniziare questo 2023 alzando la Supercoppa”.

Poi: “Abbiamo giocato tante sfide belle ed emozionanti, ma fino a ora quella che mi è rimasta più impressa è l’esordio a San Siro contro il Genoa. Era la prima partita di campionato, venivo da 5 anni alla Lazio e per me era tutto nuovo. L’accoglienza che mi hanno riservato i tifosi è stata importantissima e mi ha dato una grande forza per affrontare la stagione”.