Inter, Inzaghi: "Il destino è nelle nostre mani, spero di recuperare Lautaro"

23-11-2021 13:41

Conto alla rovescia anche per l’Inter che domani sera affronterà gli ucraini dello Shakhatr Donetsk. A poco più di ventiquattr’ore dalla partita di Champions League , Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa.

” Dopo le due vittorie con lo Sheriff abbiamo il destino nelle nostre mani. Affrontiamo una squadra che gioca bene e con un ottimo allenatore, dovremo essere seri e preparati per vincere “. ” Domenica abbiamo speso tante energie, Barella e Correa mi hanno chiesto il cambio Spero di recuperare Lautaro. Non ci saranno De Vrij e Sanchez, che spero ci siano per la prossima sfida di campionato” .

Sull’obiettivo qualificazione, il tecnico interista si dice concentrato e individua nella partita contro lo Shakhtar un crocevia importante. Inzaghi non vuole fallire dove hanno fallito tutti i suoi predecessori negli ultimi anni. ” Riportare l’Inter agli ottavi è uno dei nostri obiettivi. Siamo a buon punto ma manca ancora tanto. Per noi domani è decisiva, soprattutto perché poi affronteremo il Real Madrid nell’ultima gara “.

Gara che rappresenta un’ultima spiaggia per gli ucraini, a rischio eliminazione in caso di sconfitta. Presupposti che però non sembrano colpire Inzaghi. ” La partita non cambierà in base alle esigenze di punti delle due squadre. Per noi è importantissima, potrebbe darci tanto già da domani sera “.

