Inter, Inzaghi tra scudetto e Champions: "Ora le difficoltà aumenteranno". Lautaro: "Rinnovo? Non c'è fretta"

Poker alla Salernitana prima del big match di Champions con l'Atletico Madrid: l'Inter vola a +10 sulla Juve. Capitan Lautaro torna a parlare della questione contratto

16-02-2024 23:47

Un poker per volare a + 10 sulla Juve. Un poker per arrivare al top all’ottavo di Champions con l’Atletico Madrid. Straordinaria la prova di forza dell’Inter nell’anticipo della 25a giornata contro la Salernitana. Scudetto ed Europa, arriva il bello. Ma Simone Inzaghi avvisa: “Ora le difficoltà aumenteranno”.

Inter-Salernitana 4-0: prova di forza dei nerazzurri, l’analisi di Inzaghi

“Era importante approcciare bene la gara, i ragazzi sono stati bravissimi – ha dichiarato Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn -. La Salernitana nelle ultime partite si era rivelata un problema per le squadre del nostro livello, ma la concentrazione è stata altissima per 90 minuti. Scudetto? Finora abbiamo fatto un ottimo percorso e tenuto un grandissimo ritmo, però abbiamo anche trovato due squadre in linea con i punteggi degli altri anni. Adesso arriveranno partite ravvicinate, le difficoltà aumenteranno e dovremo farci trovare pronti”. Sul poco turnover: “Abbiamo cambiato tre giocatori rispetto alla Roma. Abbiamo avuto sei giorni per recuperare, i valori erano buoni e avevo l’imbarazzo della scelta”.

Sotto con la Champions: per l’Inter c’è l’Atletico Madrid dell’ex Simeone

Ottavo di finale da brividi per l’Inter, anche se la difesa dell’Atletico Madrid non è più così granitica come negli anni precedenti e Morata è finito ko. Ma Inzaghi non si fida: “È un’ottima squadra. Ho visto le ultime due partite che ha perso, ma ha fatto 25-28 tiri in porta. È una squadra fisica, esperta, con giocatori straordinari e un ottimo allenatore (Diego Simeone) che è stato anche un ottimo compagno di squadra (ai tempo della Lazio, ndr). Cercheremo di fare del nostro meglio”.

Lautaro Martinez: 125 gol in nerazzurro e un contratto da firmare

“Dobbiamo continuare così: testa bassa e pedalare. E andare tutti nella stessa direzione”. Ecco la ricetta di capitan Lautaro, che con il gol alla Salernitana ha raggiunto quota 125 gol con la maglia dell’Inter, di cui 99 in Serie A. “Sono molto contento. Quando sono arrivato qui non mi aspettavo questo amore nei miei confronti. La firma sul contratto? Dobbiamo sistemare un po’ di cose, un po’ di dettagli”. Sulla questione rinnovo ha aggiunto ai microfoni di Sky: “Siamo sulla strada giusta. Non è facile ma non c’è fretta, ho due anni e mezzo di contratto e sono tranquillo”.

