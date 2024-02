Le pagelle di Inter-Salernitana 4-0: Lautaro e Thuram scatenati, Carlos Augusto ispirato, campani da incubo

Top e flop della partita Inter-Salernitana, valevole per la 25° giornata di serie A 2023/2024: Lautaro e Thuram straordinari, Ochoa l'unico a salvarsi tra gli ospiti

16-02-2024 22:57

Un’Inter già in versione Champions demolisce la Salernitana a San Siro e vola a +10 sulla Juventus. Doveva essere la sfida dei fratelli Inzaghi e, invece, Simone si ritrova contro un Liverani che evidentemente non ha ancora il polso della situazione. Ne viene fuori una gara a senso unico, in cui i nerazzurri mostrano tutta la loro forza passeggiando contro la cenerentola della Serie A. Un’ottima prova prima dell’esame europeo da dentro o fuori con l’Atletico Madrid. Di seguito le pagelle dell’Inter, top e flop della Salernitana e il tabellino del match.

Inter-Salernitana, la chiave della partita

La Champions è alle porte, ma Inzaghi non rinuncia a Lautaro e Thuram neppure contro l’ultima in classifica. Il turnover è sulle fasce: dal primo minuto Dumfries e Carlos Augusto. Debutta Liverani sulla panchina della Salernitana: Boateng guida la difesa, Candreva a ispirare Dia e Tchaouna. Due minuti per la prima occasionissima: corner per l’Inter, colpo di testa di Bastoni, miracolo di Ochoa e palo clamoroso di Thuram a un passo dalla linea. Incredibile a San Siro: al 5′ lancio di Bastoni dalla difesa che premia la corsa di Barella, tiro a botta sicura e deviazione sulla traversa di un immenso Ochoa. È un tiro a bersaglio, il gol è nell’aria. E infatti arriva poco dopo il quarto d’ora: progressione di Carlos Augusto, palla rasoterra in mezzo per Thuram che questa volta non sbaglia. Il raddoppio è immediato e porta la firma del solito Lautaro Martinez. Al 40′ l’Inter cala anche il tris: Lautaro per Barella, palla in mezzo deviata da Pasalidis, Ochoa non trattiene e Dumfries insacca.

Rivivi tutte le emozioni di Inter-Salernitana

Nella ripresa i padroni di casa continuano a fare ciò che vogliono. Dal 60′ in poi Inzaghi preserva la sue stelle per la Champions, dando spazio alle seconde linee. Proprio pochi istanti prima del triplice fischio Arnautovic cala il poker.

Inter, che cosa ha funzionato

I primi 20′ dell’Inter andrebbero mostrati e rimostrati nelle scuole calcio. Nonostante l’imminente impegno di Champions con l’Atletico Madrid, i nerazzurri scendono in campo con la testa rivolta solo ed esclusivamente alla partita di stasera. I nerazzurri annientano la Salernitana: centrano due legni e costringono a Ochoa a una serie di miracoli in una manciata di minuti, prima dell’uno-due micidiale firmato Thuram-Lautaro.

Le pagelle dell’Inter

Sommer sv: "Che a stare ferma a me mi viene, a me mi viene… La noia, la noia, la noia, la noia" canta Angelina Mango. E la noia è venuta anche al buon Yann, mai impegnato.

Pavard 6: Il francese si gode novanta minuti di assoluta tranquillità.

de Vrij 6: Vista la partita, avrebbe potuto concedersi anche un apertivo con i compagni ex Bayern.

Bastoni 6,5: Nei primi 5′ va vicinissimo al gol di testa e poi innesca Barella con un lancio di 60 metri da applausi. Buchanan (sv dal 78′).

Dumfries 7: Non partiva titolare dal 6 gennaio: l'olandese sfrutta la chance che gli concede Inzaghi segnando anche un gol e confezionando un assist.

Barella 6,5: Un martello. Ochoa gli nega la gioia delle rete toccando la sfera di cuoio quel tanto che basta per farla sbattere sulla traversa.

Calhanoglu 6: L'Inter viaggia sulle corsie laterali e il turco ne approfitta per non sprecare troppe energie. Asllani (6 dal 67′).

Mkhitaryan 6: Anche l'ex Roma si limita all'ordinaria amministrazione. Klaassen (6 dal 60′).

Carlos Augusto 7: Premiata la scelta di Inzaghi: l'ex Monza è protagonista in occasione del vantaggio nerazzurro con un super assist per Thuram. E si ripete innescando Lautaro con una rimessa laterale da urlo.

Lautaro Martinez 7: Quando incontra la Salernitana, il Toro vede rosso. Tramortisce gli avversari segnando un minuto dopo il compagno di reparto Thuram per la ventesima gemma in campionato, il 23esimo stagionale. Arnautovic (6,5 dal 60′: finalmente a bersaglio).

Thuram 7: Si divora un gol clamoroso, centrando il palo da pochi passi. Ma poi si riscatta sbloccando il match. Sanchez (6 dal 60′).

Top e flop della Salernitana

Ochoa 6,5: Capisce che sarà una serata molto complicata quando nei primi 5′ di gioco compie due autentici miracoli. Para tutto ciò che può.

Tchaouna 5: Mai uno spunto degno di nota.

Dia 5: Non pervenuto.

Candreva 5: Neppure il miglior elemento della Salernitana, tra l'altro ex di turno, riesce a lasciare il segno.

Boateng 5: Ventiquattro minuti in campo prima di alzare bandiera bianca: troppo morbido su Lautaro che non perdona.

Pellegrino 5: Pur essendo una sorta di derby per l'ex Milan, consente a Barella di involarsi verso la porta difesa da Ochoa senza opporre alcuna resistenza. Un'altra serataccia dopo la prova negativa con l'Empoli.

Pasalidis 4,5: Imbarazzante il modo in cui si fa bruciare da Carlos Augusto nell'azione dell'1-0 di Thuram. Goffo anche nel 3-0 di Dumfries.

Il tabellino di Inter-Salernitana

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni (78′ Buchanan); Dumfries, Barella, Calhanoglu (67′ Asllani), Mkhitaryan (60′ Klaassen), Carlos Augusto; Lautaro Martinez (60′ Arnautovic), Thuram (60′ Sanchez). A disposizione: Di Gennaro, Audero, Frattesi, Bisseck, Dimarco, Darmian, Stankovic. Allenatore: Inzaghi

Salernitana (3-4-1-2): Ochoa; Pellegrino, Boateng (24′ Maggiore), Pasalidis; Sambia, Coulibaly (64′ Legowski), Basic, Zanoli (82′ Kastanos); Candreva; Dia (64′ Weissman), Tchaouna (82′ Simy). A disposizione: Costil, Allocca; Martegani, Gomis, Manolas, Vignato. Allenatore: Liverani

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 17′ Thuram, 18′ Lautaro, 40′ Barella, 90′ Arnautovic

