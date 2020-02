Inter, ironia tifosi: Sentenzia ancora, porti bene

Da potenziale uomo-derby alla rabbia finale. Ibrahimovic ha fatto di tutto per non saltare il derby, ha stretto i denti, ha giocato, ha segnato facendo esplodere la San Siro rossonera ma alla fine della gara era il più arrabbiato. Vedere i giocatori dell’Inter far festa dopo la clamorosa rimonta è stata una ferita al suo ego e al suo orgoglio ma proprio la delusione dello svedese è stata motivo di maggior gioia per i cugini nerazzurri.

LA FRASE – Nel post-partita Ibra è stato severo con i suoi (“Difficile spiegare un primo tempo quasi perfetto con una ripresa andata totalmente al contrario. Al rientro in campo dall’intervallo ci siamo detti di non prendere gol nei primi 15 minuti e invece ne abbiamo presi due. Abbiamo perso fiducia e senza crederci”) ma anche con l’Inter: “L’Inter nel primo tempo non è sembrata da secondo posto, nella ripresa invece lo hanno dimostrato. Ma non sono da scudetto”.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni ironiche degli interisti: “Ibra (che l’ha presa bene) dice che secondo lui non siamo da secondo posto. Infatti siamo primi” o anche: “Aspettavamo tutti il tuo ritorno, ti sei sentito Dio ma poi… Ops Buonanotte Ibra. -22″.

IL RICORDO – Tutti ricordano il “tradimento” per il Barca: “Quella Champions vinta con lui al Barcellona gli fa ancora tanto male” o anche: “Rosicone. GRAZIE di averci portato UOMO CHAMPIONS SAMUEL ETO’O. Tu non volevi il Milan, tu volevi tornare per sfidare e battere noi, perché ti brucia ancora e ti brucerà sempre”.

LA SENTENZA – I fan nerazzurri non perdonano: “L’ultima volta che sentenziò facemmo il Triplete!!!” o anche: “Ha perso un’altra occasione per stare in silenzio.. però se finisce come nel 2009 quando se ne andò “per vincere la champion’s “… allora le sue previsioni mi piacciono un sacco!!”.

IL KARMA – C’è chi scrive: “Il Karma vi ha punito, con gli interessi…. Ultimo derby di Ibra prima di giocare questo indovinate un po’? 06.05.2012 InterMilan 4-2 Grazie” e infine: “Vai a giocare in china ibrahimovic bullo”.

