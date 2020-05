Inter-Juve: si infiamma il duello di mercato. La mossa dei nerazzurri

L'Inter è in piena corsa per Paul Pogba. Secondo la Gazzetta dello Sport l'amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta sta valutando una strategia per battere la concorrenza della Juventus ed acquistare il centrocampista francese dal Manchester United, uno degli innumerevoli obiettivi di mercato condivisi con la Vecchia Signora: un altro è Federico Chiesa.

Il giocatore secondo indiscrezioni vuole lasciare l'Inghilterra al termine della stagione: in Italia un ritorno alla Juventus resta la sua opzione preferita, ma il pensiero di tornare ad essere allenato da Antonio Conte, l'allenatore che lo ha lanciato, lo affascina.

A frenare i sogni del club nerazzurro sono però i costi dell'operazione: solo il cartellino di Pogba vale intorno ai 110 milioni di euro e l'ingaggio è da 14 milioni di euro netti, che con i relativi bonus può toccare quota 20. Ma Zhang vuole un top player per la prossima stagione e il contratto in scadenza nel 2021 fa ben sperare.

"Per quanto mi riguarda sono stato fuori per molto tempo, quindi per me ora conta solo tornare a giocare a calcio": Pogba ha rilasciato queste parole nel corso di un'intervista al sito ufficiale del Manchester United.

"Dobbiamo rimanere motivati, non c'è altra scelta. Questo è un periodo e non sappiamo fino a quando sarà così, ma ho ancora degli obiettivi in ​​testa e speriamo che presto questa pandemia si fermi".

Sulla quarantena: "Ho la fortuna di avere a disposizione una piccola palestra: posso fare un pò di allenamento, di corsa, bici, correre in giardino e lavorare con la palla. Io sono fortunato, ma chiedo a tutti di stare a casa e allenarsi lì: si trovano soluzioni. Per addominali e lavoro di base non servono pesi e attrezzi. Basta la forza di volontà".

SPORTAL.IT | 04-05-2020 10:34