Mercato Inter: scambio per Chiesa, Juventus beffata

Si infiamma il duello tra Inter e Juventus per l’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa. L’ultima mossa è nerazzurra: Beppe Marotta per anticipare la concorrenza dei bianconeri vuole fare leva sul buon rapporto con il patron dei viola Rocco Commisso, con cui ha già in ballo alcune operazioni di mercato che potrebbero facilitare l’arrivo di Chiesa a Milano.

L’Inter secondo Tuttosport sta valutando un’offerta da 30-40 milioni di euro per il gioiello della Fiorentina e della Nazionale, più il cartellino di Radja Nainggolan. Arrivato a Cagliari la scorsa estate, il Ninja non sarà probabilmente riscattato dal club sardo a causa dell’ingaggio oneroso, e tornerà a Milano, dove però non rientra nei piani di Antonio Conte.

Il centrocampista belga potrebbe essere così usato come pedina di scambio per arrivare a Chiesa: la Fiorentina lo ha nel mirino da tempo e potrebbe accettare l’offerta nerazzurra.

A differenza dell’Inter, la Juventus può invece già vantare un principio d’accordo con il padre del giocatore, Enrico, ma gli attriti con Commisso, evidenti in questa stagione, complicano non poco i piani di Paratici e ora la Vecchia Signora si vede sorpassata dagli arcirivali.

SPORTAL.IT | 01-05-2020 08:59