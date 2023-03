Inter-Juventus: i bianconeri cercano un record che manca da 46 anni

Era la stagione 76/77 l'ultima volta che la Signora vinse all'andata e al ritorno senza subire neanche un gol dai nerazzurri

19-03-2023 13:17

La Juventus, stasera a San Siro, va a caccia di un record che manca da 46 anni, dalla trionfale stagione 76/77 in cui la squadra allora di Giovanni Trapattoni vinse scudetto e Coppa Uefa. All’andata, i bianconeri si sono imposti 2-0 contro l’Inter; qualora anche stasera dovessero passare, mantenendo la porta inviolata, andrebbero a eguagliare proprio il doppio risultato di quell’annata. Ma ovviamente i tre punti diventerebbero importanti anche per riaprire forse il discorso Champions League, nonostante i 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d’Appello federale. Chi non ci sta è Simone Inzaghi.