Inter-Juventus: Rocchi vuole rendere pubblico il dialogo Chiffi-Var

Bocciata la direzione di gara, ma non per l'episodio che ha portato al gol decisivo di Kostic. Promosso Mazzoleni

20-03-2023 14:35

Inter-Juventus vista dal designatore Rocchi. Delusione per l’arbitraggio di Chiffi: la direzione del fischietto di Padova è stata ritenuta insufficienti per quel che riguarda cartellini, falli e nervosimo, sfociato al fischio finale nelle espulsioni di Paredes e D’Ambrosio. L’Aia è irritata per le parole di Simone Inzaghi che ha chiesto rispetto. Per i vertici arbitrali, risolvere la questione del gol di Kostic in 20 secondi sarebbe stata una mancanza di rispetto, i 4 minuti di review dimostrano invece che si è voluti essere assolutamente sicuri. Rocchi sta pensando di rendere pubblico, al primo incontro con la stampa, il dialogo tra Chiffi e l’operatore Var Mazzoleni, che invece viene promosso.