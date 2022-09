Inter ko nel derby, tifosi infuriati: in due nel mirino

03-09-2022 20:16

Secondo scontro diretto, seconda sconfitta. Dopo il 3-1 rimediato in casa della Lazio, arriva anche la sconfitta nel derby che lancia il Milan in vetta, con l’Inter che resta a 9 in compagnia della Juventus. Vero che c’è stata una grande reazione dopo il 3-1 di Leao, vero che Maignan ha compiuto almeno tre interventi prodigiosi che hanno negato il pari ai nerazzurri: ma è verissimo che, alla fine, ha vinto il Milan. E che per lunghi tratti della partita, in particolare dopo l’1-0 di Brozovic, la squadra di Inzaghi è stata a lungo in balìa delle ondate rossonere.

Inter, in due sul banco degli imputati per i tifosi

Sul banco degli imputati dei tifosi nerazzurri ci salgono in due, e tutto sommato non è affatto la prima volta: si tratta di Simone Inzaghi e di Samir Handanovic. Al tecnico viene contestato l’atteggiamento della squadra ma anche le scelte di formazione ed i cambi: al secondo, semplicemente di non essere più il portiere di un tempo, ma quasi un “peso” per la squadra. Fatto sta che il Milan non vinceva un derby in casa del 3-0 del 2016: il digiuno è finito, per l’Inter ora la necessità di svoltare subito in vista della Champions. Ma la rabbia, tra i tifosi interisti, è tanta. Mobius invece non ci sta: “A portieri invertiti finiva molto diversamente L’Inter ha giocato male ma diciamo le cose come stanno”.

Inter, tifosi contro Inzaghi

Gianmarco riassume il pensiero degli interisti: “Sconfitta strameritata, ma Inzaghi è impresentabile come il suo portiere! Ridicoli”. Giacomo invece alza il tiro: “Se il cinesino volesse togliere il distrubo…”. Il Viziato non usa mezze misure: “Un allenatore da decimo posto, ma nessuno ha il coraggio di dirlo”. Marche90 aggiunge: “Abbiamo battuto le tre squadre che probabilmente retrocederanno (a parte il Monza) e oggi e con la Lazio è stato un disastro.

Quest’anno non arriviamo tra le prime 4, lo dico da inizio agosto”. E Sara sulla stessa lunghezza d’onda: “Inzaghi comincia a indisporci un tantinello”.

Il web nerazzurro contesta l’allenatore

Davide alza le mani: “Da interista stra meritato, ci hanno dominato“. E Alessandro ironizza: “Grande Inzaghi anche oggi super!”. Mentre Alessio azzarda una previsione: “Inzaghi non arriva ad Halloween“. E Cristian aggiunge: “Se giochi 20 minuti, non puoi pensare di vincere una partita”. Francesco ha chiaro in testa il nome del colpevole: “Inzaghi,quando farai le valigie sarà sempre troppo tardi”. Stefano cerca di elevarsi al di sopra delle parti: “Da interista derby meritato dal Milan…una grande squadra nel momento migliore dove attacca il goal lo trova… non siamo stati all altezza stop ogni partita è a se…derby stupendo”. Gilbert si pone una domanda: “Siamo gli unici ad arrivare a inizio settembre con ancora fisici problemi evidenti. Sembra quasi che la squadra stia in un certo modo comunicando che non vuole la guida dell’allenatore e spinge per l’esonero . Mah!”.

Gli interisti se la prendono con Handanovic

E tra i principali “imputati”, secondo i tifosi nerazzurri, c’è Samir Handanovic. Tanto più che l’omologo rossonero Maignan si è dimostrato ancora una volta decisivo. Come infatti sottolinea Federico, commentando il “Maignan disumano” di Fabrizio Biasin: “No, semplicemente para. Il nostro non è più un portiere”. Pizzah non ne può più: “Handanovic è un c…o. Perso per colpa del portiere. Come da due anni a sta parte. BASTA!”. E Walter aggiunge: “La differenza fra avere un grande portiere ei una sedia”. Alessio ormai si è arreso: “No è il nostro che è un subumano”. E Marco mette il dito nella piaga: “Mentre noi abbiamo un vecchio paraplegico in porta”. Ivan invece è lapalissiano: “Loro giocano col portiere noi senza ! Il derby è questo”.

