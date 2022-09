03-09-2022 20:03

Il Milan non dà scampo. La formazione rossonera difende alla grande il tricolore cucito sul petto ed al primo big match dimostra di voler puntare ancora una volta al bersaglio grosso. I rossoneri si prendono di forza il derby giocando una gara di incredibilità solidità e nonostante lo svantaggio iniziale. I ritmi di Tonali, le parate di Maignan e le magie di Leao regalano ai rossoneri un successo che li candida prepotentemente al ruolo di favoriti alla vittoria finale.

Maignan incredibile: è tra i migliori al mondo

Nonostante una grande prova collettiva, il Milan ha avuto bisogno anche del miglior Mike Maignan per riuscire a domare l’Inter. Una prova super del portiere francese che conferma il suo valore: “Ci ripetiamo, ma che portiere ha il Milan”. Anche il giornalista Fabrizio Biasin esalta il numero uno rossonero: “E’ disumano”. Una prova super al punto che anche i tifosi avversari lo esaltano: “Chissà cosa si prova ad avere un portiere che ti salva le partite”.

Leao, prestazione super: è lui il mattatore del derby

Sono tanti gli idoli del pomeriggio rossonero. Tra questi non può mancare Rafael Leao. Il calciatore portoghese nel primo tempo segna il gol del pareggio, poi serve a Giroud il pallone del vantaggio e chiude la sua prestazione con un gol spettacolare che regala la vittoria ai suoi: “Un leone devastante. Tecnica e potenza”, scrive di lui il giornalista Angelo Mangiante. Mentre Luca scrive: “Se a destra avessimo uno forte la metà di Leao, vinceremmo la Champions in ciabatte”.

Milan, tutti pazzi di Tonali

I tifosi del Milan continuano ad esaltare Sandro Tonali. Il giocatore rossonero anche nel derby mette in mostra tutte le sue qualità e sui social i tifosi lo esaltano: “Ultima volta che ho visto una prestazione come quella di Tonali era Gattuso contro il Manchester nel 2007”, dice Milanino. E sono in tanti che la pensano allo stesso modo: “Tonali è devastante, le prende tutte”. Ma anche tifosi di altre squadre si uniscono alle lodi per l’ex Brescia: “Bisogna ammettere che al momento Tonali è molto meglio di Locatelli”.