Inter, l'ultimo gol di Christian Eriksen commuove il web 

Se (e dove eventualmente) tornerà a giocare Christian Eriksen ancora non si sa ma che possa essere in grado di segnare gol bellissimi è invece una certezza. Il danese, che nei giorni scorsi ha salutato i compagni dell’Inter alla Pinetina, si è reso protagonista di un bel gesto di solidarietà. Mentre alcune fonti assicurano che la sua voglia di tornare in campo sia tale da essersi sottoposto a visite mediche all’Ajax che avrebbe dato il via libera dal punto di vista sanitario (in Italia la legislatura è diversa per avere l’ok medico) viene fuori una storia toccante.

Eriksen manda video di incoraggiamento a bimba prima di operazione al cuore

Il trequartista è venuto a conoscenza che una sua grande fan, la piccola Evie (9 anni), ha subìto un arresto cardiaco e dovrà essere operata per inserire un pacemaker e con un video le ha mandato un messaggio di incoraggiamento: “Tornerai alla tua vita normale molto presto. Come ho fatto io”.

I tifosi si commuovono per il gesto di Eriksen

Fioccano commenti commossi sul web: “Eriksen è proprio una bella persona” o anche: “mi auguro di vedere anche in campo il buon Eriksen, sono sempre stato un suo estimatore…” oppure: “Grande persona oltre che calciatore” e poi: “Questi sono gesti che non costano davvero nulla, ma faranno enormemente felice quella bimba”. Gli applausi sono bipartisan: “Per i grandi campioni non ci sono colori, da juventino dico GRANDE ERIKSEN!” e ancora: “Classe e non solo con il pallone. Anima gentile. Stupendo. Da sempre”. C’è chi scrive: “Ma ci meritavamo questa sfortuna ? Ora che non c’era piu Conte sarebbe esploso . In tutta la sua classe cristallina” e infine: “Quando si tratta di calcio, noi tifosi, ci possiamo anche scannare verbalmente. Quando si tratta della vita, dobbiamo aiutarci l’uno con l’altro. Avversari nel calcio, fratelli nella vita”.

