Eriksen: l'agente smentisce una indiscrezione

L’agente del centrocampista dell’Inter Christian Eriksen, Martin Schoots, ai microfoni di TV2Sport ha smentito le recenti ipotesi sul ritorno di Eriksen: “Non ho mai sentito Eriksen dire di voler tornare tra quattro o cinque mesi”.

“L’Inter è contenta di vederlo in buona forma. Come chiunque altro si sia trovato in questa situazione, vuole essere nella forma migliore possibile come padre, marito, figlio, fratello e amico. Non c’è alcun programma, e nemmeno pressioni”.

OMNISPORT | 06-08-2021 08:14