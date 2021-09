Inter, la pazza idea di mercato fa impazzire i tifosi

I tifosi dell’Inter vogliono dimenticare Romelu Lukaku. Il belga è stato la grande delusione di questa finestra di mercato, lasciando l’Inter dopo lo scudetto vinto e dopo aver dato l’impressione a tutti di essere il giocatore su cui costruire la squadra per il futuro. Le cose però nel mondo del calcio cambiano in fretta.

Dopo l’arrivo di Dzeko e Correa, l’undici di Simone Inzaghi sembra aver tutte le carte in regola per puntare a ripetere il successo dello scorso anno ma i fan guardano anche al futuro, a nuovi talenti sui quali i nerazzurri devono investire per rimanere ai vertici del calcio italiano. Il nome più gettonato è quello del giovane Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Raspadori: un futuro da predestinato

Il giovane attaccante del Sassuolo ha catturato le attenzioni di tutte nella seconda parte della scorsa stagione, le sue prestazioni sono state esaltanti al punto che Roberto Mancini gli ha concesso anche un ruolo nella nazionale che poi ha conquistato l’Europeo e ieri contro la Lituania è arrivato anche il gol. Ora i tifosi dell’Inter sono sicuri: è lui il giocatore giusto per il futuro nerazzurro.

Sui social i tifosi sembrano avere le idee molto chiare come scrive Asmodeo: “Per me Raspadori è già un giocatore dell’Inter”. Anche Salvatore la pensa allo stesso modo: “In molti mi consideravano un pazzo ma era il giocatore che avrei preso già quest’estate”. E sono tanti i commenti di questo tipo: “Ha incantato in Italia-Lituania, è il sogno di Marotta e dei tifosi. Quindi cara la mia Inter, muoviti a pendere Raspadori”.

La paura di molti tifosi è che possa arrivare anche l’interesse di tanti club stranieri visto che già la Juve sembra essere sulle tracce del giocatore del Sassuolo: “La tecnica non gli manca, vede bene la porta, ha partecipato alla manovra della squadra e sa giocare spalle alla porta. I margini di miglioramento sono enorme. Inter, è il momento di sbrigarti”.

SPORTEVAI | 09-09-2021 18:12