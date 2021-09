Mancini, post gara rabbioso: "Vergogna", il duro sfogo del ct sul web

Una bella vittoria, 5 gol fatti e nessuno subito con le stelle Kean e Raspadori a brillare nel cielo azzurro notte di Reggio Emilia con tanto di regalino dell’Irlanda del Nord che ha bloccato la Svizzera. Serata ideale per Roberto Mancini. Eppure il ct della nazionale ha dovuto fronteggiare un post partita burrascoso. Mancio ha sfogato tutta la sua rabbia su Instagram con tanto di “vergogna” indirizzato alla causa del suo contrattempo.

Mancini contro Autostrade: “Vergogna”, il post rabbioso

Il commissario tecnico della nazionale italiana, reduce dal trionfale 5-0 alla Lituania nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar, una volta finita la partita al Mapei Stadium ed espletato tutte le formalità del post gara, interviste e quant’altro, ha lasciato come tutti lo stadio di Reggio Emilia per tornare a casa. Una volta imboccata l’autostrada, in direzione Milano, ha trovato l’uscita chiusa senza alcun cartello o indicazione di preavviso.

La disavventura di Mancini. Il ct azzurro ha così voluto rendere partecipi i suoi followers della sua disavventura e lo ha fatto nelle sue storie di Instagram, con tanto di pubblicazione del video del cantiere e con un messaggio polemico a corredo taggando Autostrade per l’Italia. Nel video si sente anche la voce del tecnico jesino che pronuncia un improperio. Mentre il testo della stories cita così:

“Queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi la autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi. Ma in tanti dovete vergognarvi”.

SPORTEVAI | 09-09-2021 11:56