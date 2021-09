Italia-Lituania 5-0: Manita azzurra, le pagelle

L’ Italia di Mancini interrompe il digiuno da vittoria e travolge per 5-0 in casa la malcapitata Lituania di Razanauskas cogliendo il 37° risultato utile consecutivo. I tre punti sono fondamentali nel cammino verso Qatar 2022 degli Azzurri, che nel Gruppo C allungano a +6 sulla Svizzera, seconda e bloccata sul pareggio dall’Irlanda del Nord, ma con due gare in meno dei campioni d’Europa.

Mancini, visti i tanti assenti per infortunio, si affida alle giovani leve e vara un tridente composto da Bernardeschi, Raspadori e Kean. In difesa spazio a Bastoni e Biraghi. I baltici rispondono con un 4-2-3-1 molto difensivo.

L’avvio di gara è comunque titubante per l’Italia, che tiene il pallino del gioco ma sbaglia molto, consentendo alla Lituania di creare pericoli in contropiede. Il primo tiro è così degli ospiti, con Verbickas che si coordina bene e con una girata dalla destra dell’area chiama alla parata Donnarumma.

Il pericolo corso ha il potere di svegliare gli Azzurri, che alla prima conclusione nello specchio passano a condurre: retropassaggio suicida di Novikovas, che si trasforma in un assist perfetto per l’inserimento in area di Kean dalla sinistra. Conclusione rasoterra sul primo palo dell’attaccante della Juventus e 1-0 per i ragazzi di Mancini.

Il momento è favorevole ai campioni d’Europa, e 3 minuti dopo c’è anche il raddoppio: Raspadori si gira bene al limite dell’area e calcia a giro sul palo più lontano, trovando la deviazione decisiva di Utkus che spiazza imparabilmente Sektus.

I baltici cedono mentalmente e l’Italia ne approfitta per chiudere virtualmente la gara al 24′: Bernardeschi avvia l’azione premiando l’inserimento di Di Lorenzo, che effettua un tiro-cross teso sul secondo palo. Lasickas evita il goal ma consegna maldestramente palla a Raspadori con un rinvio corto, e l’attaccante è freddo a sfruttare l’occasione insaccando sotto la traversa.

La partita è ormai a senso unico. Prima della mezzora, arriva anche il poker: palla in verticale di Bernardeschi per Kean, che calcia forte al volo e spedisce il pallone all’incrocio dei pali per la doppietta personale.

Gli azzurri vanno a riposo con un ampio vantaggio. Dopo l’intervallo le due squadre effettuano due cambi per parte, con Mancini che manda in campo il portiere di riserva Sirigu e Calabria per Biraghi. Dopo un’altra rete annullata per fuorigioco a Raspadori, partecipa alla goleada anche Di Lorenzo che servito dal solito Bernardeschi, con un tiro-cross dalla destra trova la gioia personale che vale la manita.

Il Ct. jesino getta nella mischia anche Castrovilli e Scamacca, al debutto assoluto in Nazionale A. Proprio il centrocampista della Fiorentina con un gran destro da appena dentro l’area colpisce in pieno il palo a Sektus battuto. Ma il risultato non cambia più.

L’Italia può ritenersi soddisfatta per la prestazione e il risultato, che le consente di rafforzare il primato nel Gruppo C. I lituani restano invece desolatamente in fondo alla classifica con 0 punti in 5 gare giocate.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

ITALIA-LITUANIA 5-0

Marcatori: 11′ Kean, 14′ aut. Utkus, 24′ Raspadori, 29′ Kean, 54′ Di Lorenzo

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6 (46′ Sirigu 6); Di Lorenzo 7, Acerbi 6.5, Bastoni 7, Biraghi 5.5 (46′ Calabria 6); Pessina 6.5, Jorginho 6.5 (61′ Castrovilli 6.5), Cristante 6; Bernardeschi 7.5 (62′ Scamacca 6), Raspadori 7, Kean 8 (73′ Berardi 6). Ct. Mancini

LITUANIA (4-2-3-1): Sektus 5; Lasiskas 4.5, Utkus 4.5, Klimavicius 5.5 (83′ Tutyškinas 6), Slavickas 4.5 (46′ Barauskas 6); Dapkus 5 (46′ Mėgelaitis 6), Slivka 5; Kazlauskas 5, Verbickas 6, Novikovas 4; Dubickas 5 (73′ Uzéla 5.5). Ct. Razanauskas

Arbitro: Craig Pawson (Inghilterra)

Ammoniti: Klimavicius (L)

Espulsi:

OMNISPORT | 08-09-2021 22:54