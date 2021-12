Inter, la svolta di Marotta e Ausilio trova il consenso dei tifosi

21-12-2021 10:36

L’Inter si prepara al futuro. La dirigenza nerazzurra programma non solo a breve scadenza con un occhio interessato al mercato di gennaio, ma anche pensando alla prossima estate. Dopo le tribolazioni della scorsa estate, il club non vuole farsi trovare impreparato e vuole continuare a costruire per avere una squadra vincente e competitiva non solo nell’immediato ma anche in chiave futura.

La svolta “italiana” di Marotta e Ausilio

La lezione arriva dal passato, probabilmente anche dai rivali storici della Juventus, l’Inter sembra intenzionata infatti a costruire in vista della prossima stagione una squadra con un forte gruppo di italiani, giocatori giovani che possano capire l’importanza di vestire una maglia come quella nerazzurra.

A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport che nell’edizione odierna fa i nomi anche dei primi giocatori attenzioni da Marotta e Ausilio: “L’Inter ha voglia di aprire un ciclo vincente. L’indicazione di Marotta e Ausilio è molto chiara: la preferenza va data ai giocatori italiani. Per giugno nel mirino Frattesi e Ricci”.

I tifosi dell’Inter approvano la scelta

La decisione di costruire una squadra con un solido gruppo di italiani trova anche l’approvazione dei tifosi che sono convinti che questa sia la scelta giusta per rimanere competitivi anche nel lungo periodo: “Mi piace molto questa idea – scrive State – e mi sembra stia pagando la scelta di avere un gruppo di italiani all’interno della squadra”. Montelius è più realista: “Tutti preferiremmo Pogba e Thiago Alcantara. Ovvio. Ma non è possibile. Ben vengano questi profili”.

I commenti dei tifosi sono decisamente positivi: “Speriamo bene – sostiene Manuel – ma dobbiamo andarci molto piani noi interisti. Appena si costruiscono le basi per aprire un ciclo sistematicamente lo abbattono. Siamo stati bravi in questa stagione a reinventarci ancora più forti dell’anno scorso grazie a Marotta, Ausilio e Inzaghi”. Nick commenta: “Sono d’accordissimo. Bisogna fare un blocco di giocatori italiani giovani e poi attorniarli di talenti stranieri, ma il blocco italiano è fondamentale per aprire un ciclo soprattutto in serie A”.

SPORTEVAI