Inter, le accuse di Percassi e Gasperini scatenano la polemica sul web

Le proteste della Dea dopo Inter-Atalanta infiammano i social. C'è chi dà ragione all'ad orobico rilanciando l'hashtag #MarottaLeague e chi attacca

29-02-2024 10:56

Le sfuriate di Percassi e Gasperini dopo il recupero della 21a giornata di Seria A tra Inter-Atalanta hanno infiammato il web. L’ad orobico ha parlato di partita “condizionata” da “errori gravissimi da parte di arbitro e Var” e sui social si è accesso il dibattito.

Inter-Atalanta 4-0: gli episodi che hanno fatto infuriare Percassi

Se Gasperini si è limitato a definire “anomala” la partita, di ben altro tenore è stato lo sfogo di Percassi. Due gli episodi che hanno fatto insorgere l’Atalanta. Il gol annullato a De Ketelaere, decisione che l’ad del club orobico ritiene “incomprensibile, non c’è il tocco di Miranchuk e al massimo sarebbe stato rigore per noi”. E il penalty concesso all’Inter per tocco di braccio di Hateboer dopo un lungo consulto col Var. “Nessuno allo stadio ha capito cosa stesse succedendo e il guardalinee aveva segnalato il pallone uscito. La partita è stata pesantemente condizionata dagli episodi arbitrali”.

Sul web scoppia la polemica: Percassi ha ragione oppure no?

Tanti, tantissimi, i commenti dei tifosi sui social. Inter-Atalanta continua a far discutere anche il giorno dopo. C’è chi, come Ilario, scrive: “E gli aiutoni alla MarottaLeague continuano, se ne stanno accorgendo tutti”. Ma Ugo ribatte: “Chissà come mai domenica contro il Milan non ha detto le stesse cose sul rigore dato a loro”. “Ma davvero il calcio è diventato una cosa per cui l’assistente alza la bandierina e il Var dà un rigore a gioco sostanzialmente fermo? Povera Serie A ridotta in una stanza a cercare fotogrammi” commenta Paolo.

Furia Atalanta, i tifosi dell’Inter si scagliano contro Percassi

“Io ho sentito solo due presuntuosi parlare di ‘partita strana’. I tifosi dell’Atalanta sono stati molto più corretti. Hanno riconosciuto la sconfitta” scrive su X Francesco riferendosi a Percassi e Gasperini. “In tutta Europa si parla del gioco dell’Inter, di come domina, dei tanti gol fatti e dei pochi subiti, in Italia si parla dell’ad di una squadra presa a pallonate che dice cose a caso senza alcun fondamento… il male del calcio” rincara Griso.

“Il mese della prevenzione oculistica quest’anno verrà anticipato: Percassi ne approfitti” ironizza Massimo. In tanti, infine, fanno riferimento all’inchiesta sulle plusvalenze: “Come mai dopo le partite con Inter, certi personaggi vanno a parlare, mentre con altre squadre si nascondono? ‘Io quella lettera lì non potrò mai tirarla fuori, perché dovessimo andare in giudizio viene fuori che ho fatto falso in bilancio’. Cit” chiosa Il Profeta Nerazzurro.