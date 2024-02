Inter-Atalanta, furia Percassi: "Partita condizionata, scandaloso, rigore assurdo". Poi replica a Marelli

L'amministratore delegato dell'Atalanta ha commentato in maniera molto dura il gol annullato a De Ketelaere e il rigore concesso all'Inter: "Partita condizionata".

28-02-2024 23:38

L’Inter non si ferma neanche contro l’Atalanta e vince mettendo in mostra un manifesto di bellezza e superiorità. I nerazzurri si portano a più dodici sulla Juventus e ipotecano lo scudetto. Al termine del match i protagonisti hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, con parole molto critiche e forti da parte di Luca Percassi per le decisione del Var e dell’arbitro Colombo.

Percassi: “Partita condizionata a favore dell’Inter”

L’amministratore delegato dell’Atalanta ha commentato duramente le scelte arbitrali: “Analizzare una partita così è molto difficile, avevamo di fronte una grande squadra e meritano di stare dove sono. Però gli episodi sono stati determinanti e secondo noi sono stati fatti errori gravissimi da arbitro e Var. Il primo gol è incomprensibile che venga annullato, per noi quello di Miranchuk non è fallo di mano, al massimo è rigore per noi. E’ Bastoni che tocca la palla. L’altra decisione scandalosa è il rigore convalidato. Il guardalinee aveva alzato la bandierina. Partita pesantemente condizionata a favore dell’Inter“.

Il talent arbitrale di DAZN, Luca Marelli, ha provato ad avviare un confronto col dirigente bergamasco. Che però ha replicato con fermezza: “Non c’è da interpretare, non è mai mano di Miranchuk. Anche il rigore per l’Inter. Per diversi minuti nessuno allo stadio ha capito che cosa fosse accaduto. La partita è stata condizionata ed è un peccato, perché siamo venuti qui ad affrontare la prima in classifica e abbiamo visto quello che è successo”.

Inzaghi e il siparietto con Dimarco: “Gli ho detto come fare gol”

L’allenatore dell’Inter ha analizzato la partita dopo i novanta minuti: “Abbiamo dovuto sistemarci dopo il primo quarto d’ora buono dell’Atalanta, poi abbiamo giocato con ferocia. Il gol di Dimarco e il siparietto dell’esultanza? Gli ho detto di stare un po’ più largo e andare sulla respinta, poi la palla è capitata sui suoi piedi ed è stato bravo ad entrare in area con i tempi giusti. Se lo faccio anche quando calcia Calhanoglu? Certo, sono dettagli importanti.

Se riesco a godere delle vittorie? Lo faccio da oltre due anni. Ora in un mese abbiamo creato questo distacco e dobbiamo rimanere concentrati. Per me ora fare la formazione è molto difficile, un esempio è Dumfries che ho dovuto escludere solo perché Darmian negli ultimi due mesi non ha sbagliato nulla. Futuro? Sto benissimo qui, inutile parlarne. La società penso sia contenta nel vedere la squadra giocare così. Bastoni? Mi dispiace si sia fatto ammonire e che non ci sarà contro il Genoa, si riposerà”

Bastoni: “La finale col City ci ha dato forza”

Il difensore dell’Inter ha spiegato la crescita dei nerazzurri e la dimensione che hanno raggiunto: “La finale di Istanbul (contro il Manchester City in Champions) ci ha lasciato tanto a livello di forza e consapevolezza e questa stagione lo stiamo mettendo in campo. Le parole di Guardiola? Questo è un percorso che va avanti da tanto tempo e dobbiamo continuare a lavorare così. Ci stiamo prendendo una bella rivincita dopo le sconfitte dello scorso anno. Le posizioni offensive? Merito del mister, all’inizio non ero così mobile e bisogno trovare giocatori disposti a sacrificarsi”.