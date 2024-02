Guardiola esalta ancora l’Inter: “Adesso tutti hanno capito quanto sono forti. Vinceranno lo scudetto”

Prima della sfida di FA Cup contro il Luton Town, l'allenatore del Manchester City ha elogiato nuovamente l'Inter allenata da Simone Inzaghi, ormai destinata, a suo parere, a vincere la Serie A

27-02-2024 23:50

Ennesimo elogio di Pep Guardiola nei confronti dell’Inter di Simone Inzaghi. Nella conferenza che ha preceduto l’incontro di FA Cup contro il Lutopn Town, il tecnico del Manchester City ha parlato di come nessun avversario sia da sottovalutare e come esempio ha preso proprio i nerazzurri da lui affrontati in finale di Champions League l’anno scorso.

L’elogio di Guardiola

Pep Guardiola è stato forse tra i primi a rendersi conto della forza dell’Inter di Simone Inazaghi che l’anno scorso lo aveva messo tremendamente in difficoltà nell’ultimo atto della Champions League e anche in conferenza stampa prima del match contro il Luton Town valido per la FA Cup ha esaltato i nerazzurri, da molti poco considerati fino a qualche tempo fa.

Queste le parole dell’allenatore spagnolo: “Non sarà una gara semplice e non esiste mai nulla di scontato. Guardate adesso il livello e la qualità dei nostri avversari in patria e in Europa. Guardate l’Inter…La scorsa stagione prima della finale di Champions League alcuni dicevano che fossimo fortunati ad averla trovata come avversaria e avete visto tutti che incontro ne è uscito. Noi eravamo consapevoli della loro grande forza e adesso tutti se ne sono resi conto: l’Inter sta andando alla grande in Serie A e, se non accadrà qualcosa di fuori dal comune, vincerà lo scudetto perché domina le gare con tre o quattro gol di scarto. In Champions League ha avuto la meglio su un avversario molto temibile come l’Atletico Madrid di Simeone. Sono forti”

Il cammino dell’Inter in Serie A

Come affermato da Guardiola l’Inter sta andando fortissima in Serie A, dove con 66 punti in 25 giornate viaggia ai ritmi della Juventus che nella stagione 2013/14 stabilì il record di punti (102) al termine del campionato. In confronto ai bianconeri di Antonio Conte i nerazzurri possono addirittura vantare un attacco migliore (63 gol a 60) e una difesa ancor più impenetrabile (12 gol concessi contro i 19 della Juve 2013/14), per una differenza reti superiore di ben 10 gol.

Il Manchester City travolge il Luton in FA Cup

Se l’Inter di Inzaghi viaggia di goleada in goleada il Manchester City non è certamente da meno. Dopo il suo discorso in conferenza stampa gli Sky Blues hanno travolto il Luton Town 6-2 grazie al pokerissimo del solito Erling Haaland e alla rete dell’ex nerazzurro Mateo Kovacic, accedendo così ai quarti di finale di FA Cup. Di Jordan Clark le due reti dei padroni di casa.