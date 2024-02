Inter-Atalanta, Var a senso unico? Si scatena la bufera: "Decisioni sempre nella stessa direzione"

Due interventi dalla Sala VAR a San Siro per Inter-Atalanta, in entrambi i casi per episodi giudicati a favore della squadra di Inzaghi: sul web fioccano sospetti e mugugni.

28-02-2024 22:21

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Polemiche roventi per le decisioni dell’arbitro Colombo in Inter-Atalanta. O meglio: per le decisioni conseguenti ai suggerimenti dalla sala Var di Di Paolo. Nel mirino, in particolare, il gol annullato all’Atalanta dopo una decina di minuti, autore De Keteleaere, e il calcio di rigore concesso alla capolista in apertura di secondo tempo, per un tocco col braccio di Hateboer su traversone di Dumfries. “Decisioni a senso unico”, la sentenza del popolo del web. Almeno, della sua componente non interista.

Inter-Atalanta, il gol annullato a De Ketelaere

Il primo episodio al minuto numero 10: dopo un’azione rocambolesca in area dell’Inter, il pallone carambola dalle parti di De Ketelaere che lo spara a rete di prepotenza. Il settore ospiti di San Siro esplodono, altrettanto fanno i tifosi della Juventus e del Milan davanti alla tv. L’arbitro Colombo, però, dopo aver convalidato il gol, è richiamato al monitor. In effetti, prima del tiro vincente dell’ex rossonero, c’è un tocco a braccio largo di Miranchuk. Gol da annullare. Anche se in tanti sui social non sembrano d’accordo.

Il rigore per l’Inter concesso dopo un check infinito

Altro episodio contestato in avvio di secondo tempo, quando il punteggio è già di 2-0 per l’Inter. Dopo un check infinito, Colombo è chiamato nuovamente a una on field review per un tocco sospetto di Hateboer su traversone di Dumfries. Il dubbio è: il pallone proveniente dal cross aveva oltrepassato la linea di fondo, prima di essere giocato dall’interista? Check lunghissimo, appunto, poi il via libera a Colombo per la review e il conseguente rigore. Su cui si scatenano nuove proteste. Carnesecchi respinge il tiro di Lautaro, irrompe Dimarco e segna. Ma era partito fuori area? Dalla sala Var, stavolta, nessun check.

L’accusa del web: Var a senso unico per l’Inter

Sui social i più scatenati sono i tifosi delle altre big. “Ma che le vediamo a fare le partite di questi, tanto alla fine si sa che il rigorino o il gol annullato arriva sempre”. E ancora: “Casualmente al Var notano solo gli episodi favorevoli a quelli”. O anche: “Var a senso unico per l’Inter”. Fioccano le battute: “Non è Var ma Mar. Marotta League”. Oppure: “Letteralmente hanno dato una mano all’Inter, ancora una volta. Anzi due mani“.