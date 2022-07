Inter: Le parole di Handanovic alla società agitano i tifosi, è caos sui social

21-07-2022 09:31

Ha dato il benvenuto a Lukaku (” Nella vita spesso all’inizio si sceglie per motivazioni economiche, ma poi subentra sempre il benessere: se stai bene da una parte, è normale tu voglia tornarci. È come se non fosse mai andato via, è la stessa persona di prima, poi sul giocatore parlerà il campo”), ha parlato di Onana (” sono tante partite ravvicinate, può succedere di tutto, e decide sempre l’allenatore. Ma da questa nostra competizione ne beneficia la squadra perché ha due portieri forti”.) ma si è sbilanciato anche in un appello alla società Samir Handanovic.

Handanovic chiede la conferma di Skriniar

Nell’intervista alla Gazzetta il portiere sloveno ha usato parole chiare sulla necessità che Skriniar resti all’Inter: “Molto importante, per me è fondamentale che lui rimanga con noi. Non possiamo perdere altri pezzi. Io lo vedo ogni giorno tranquillo e sereno ad Appiano”.

I tifosi si dividono sulle parole di Handanovic

Fioccano i commenti: “Un capitano parla così?! o vuole dare un grande messaggio alla proprietà o alla fine è vero che Skriniar rimane come dicono”, oppure: “Siamo arrivati al punto che il capitano implora alla società di non lasciare partire Skriniar. Ve ne dovete andare, ci state rovinando” e anche: “Handa l’ha toccata piano …” e ancora: “solo i giocatori possono bloccare sto scempio”

Handanovic invitato a cedere la fascia a Skriniar

C’è chi suggerisce: “Se vuole fare una cosa da capitano, ceda subito la fascia di capitano a Skriniar per dare un segnale forte alla società…ma non lo farà mai!” e ancora: “Devo dire che ha usato belle parole Samir su tutto, anche su Onana dove ha cambiato registro rispetto a qualche tempo fa.. Si è capito, dopo anche le sue parole, che Suning farà la più grande figuraccia con allenatore e giocatori se venderà Skriniar”.

I tifosi interisti restano in ansia: “Il fatto che abbia parlato il capitano è tanta roba comunque. Premetto, per me Skriniar è già andato però non saprei che pensare” e infine: “Scioccata da Handanovic che per la prima volta dice cose giuste”

