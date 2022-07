Inter, i tifosi a Zhang: “Skriniar non si tocca”

20-07-2022 13:32

Dopo aver perso sia Dybala, a lungo corteggiato nei mesi precedenti che Bremer, andato non più tardi di ieri alla Juventus, i tifosi dell’Inter non vivono un calciomercato troppo felice, se si esclude il ritorno di Luakaku.

A preoccupare il popolo nerazzurro è la possibilità che il presidente Zhang possa vendere un pezzo da novanta come Milan Skriniar. La cessione del difensore centrale porterebbe tanti denari nelle casse del club meneghino ma andrebbe anche ad indebolire il reparto arretrato.

Lo striscione esposto dagli ultras recita così: “Patti chiari amicizia lunga. Skriniar non si tocca”. Come si comporterà adesso il giovane presidente Zhang? Ascolterà il richiamo dei tifosi oppure venderà per ripianare ancora il bilancio?

