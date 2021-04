Inter: maglia speciale per il logo nuovo

L’ Inter è già proiettata nel futuro, presentando una maglia speciale. Un’edizione particolare, definita ‘visionaria’, che accompagna il lancio del nuovo logo, parte della campagna “I M MILANO I M INTER”.

Si tratta di una maglia senza dubbio poco convenzionale, che si avvicina alla moda calcistica degli anni ’90. Lo sponsor, che per adesso continua ad essere Pirelli, si trova in verticale lungo la maglia e non in orizzontale come sempre. “La collezione I M rappresenta i valori del Club di inclusività e fratellanza; una legacy che rivive attraverso una nuova community di pionieri che accomuna Nike, FC Internazionale Milano e la città stessa. Con il suo intreccio di forme geometriche e una palette colori che comprende il giallo, il bianco, il nero e l’azzurro, l’estetica del nuovo kit si ispira all’attitudine visionaria di uno dei fondatori del Club, l’artista futurista Giorgio Muggiani, e richiama una vocazione all’inclusione, la stessa che da sempre rende Milano la città più “internazionale” d’Italia e guida Inter e Nike Football a fare quotidianamente la differenza, in campo e fuori, per portare un cambiamento positivo non solo nel calcio ma nello sport in generale”.

Tanto bianco, tanto giallo e tanto blu, per un mix di colori che potrebbe rendere appetibile la maglia soprattutto per i più giovani. Si tratta del primo artwork realizzato con il logo nuovo.

La nuova maglia dell’Inter potrebbe esordire in una delle prossime partite di campionato di questa stagione. Si trova già in vendita sugli store Nike, dal 10 aprile sarà disponibile in tutti i negozi, compresi quelli online di FIFA Ultimate Team.

OMNISPORT | 07-04-2021 11:57