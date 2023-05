Inter, Marotta: “Inzaghi merita Istanbul”

L'amministratore delegato nerazzurro e la finale di Champions League: “Non si valuta una stagione da una sola partita”

22-05-2023 09:46

L’Inter perde la 12esima partita in campionato, ma conta poco nella mente dei tifosi, concentrati sulla finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City. Beppe Marotta, l’ad nerazzurro, a Radio Anch’io Sport, commenta così il futuro di Simone Inzaghi: “Non si può valutare una stagione solo da una partita a Istanbul. Arrivare alla finale di Champions è motivo di grande prestigio e valore, Inzaghi merita ampiamente questa partita. La valutazione è estremamente positiva. C’è stato un momento in cui le cose non andavano bene e quindi il dibattito è diventato più diretto, ma in maniera sempre propositiva. Inzaghi ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo. Il suo lavoro è positivo e da tutti riconosciuto all’interno del club”.