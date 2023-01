Inter, Marotta su Skriniar: "Non esistono più le bandiere"

L'ad nerazzurro: "Ha fatto una scelta che rientra nei suoi diritti e noi abbiamo il dovere di rispettarla".

31-01-2023 21:20

Sessione di mercato invernale finita, Skriniar rimane all’Inter. Questo il pensiero dell’ad nerazzurro Marotta ai microfoni di Mediaset: “Non voglio addentarmi più di tanto, faccio più un ragionamento a largo respiro. È normale che il mondo del calcio subisca dei cambiamenti frequenti da un anno all’altro. Non si possono più immaginare le bandiere nei club, esistono delle dinamiche tali in cui i calciatori cambiano casacca frequentemente. Dobbiamo abituarci a questo tipo di calcio che è un po’ lontano da quello romantico e fatto di sentimenti. Certamente non è quello che gradiamo noi né quello che gradiscono i nostri tifosi però abbiamo a che fare con dei professionisti”.

“Skriniar ha fatto una scelta che rientra nei suoi diritti e noi abbiamo il dovere di rispettarla – continua Beppe Marotta -. Siamo certi che dall’alto della sua professionalità e serietà che ha sempre dimostrato, saprà dimostrare con i fatti, in questi mesi che mancano al termine della stagione, di essere all’altezza del ruolo e di militare con la maglia che sta indossando”.