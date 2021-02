Inter, Milan Skriniar: "Dobbiamo vincerle tutte"

Intervistato dai media slovacchi, il roccioso difensore nerazzurro Milan Skriniar fa un bilancio della stagione meneghina fino a questo momento. Dopo la scorsa stagione passata per la maggior parte in panchina a discapito di Diego Godin e dell’esplosione di Alessandro Bastoni, ora Skriniar è tornato pienamente nelle grazie di Antonio Conte. Questo è dovuto al fatto che evidentemente il difensore ha imparato i movimenti richiesti da Conte per la sua difesa a 3, cosa non facile se si è stati abituati tutta la carriera a giocare a 4.

Queste le parole dello slovacco:

“Sono tornato titolare, questo è quello che conta. La squadra è forte e stiamo lavorando per conseguire obiettivi importanti. Dobbiamo continuare così e cercare di vincerle tutte. La vittoria contro il Milan in Coppa Italia e contro la Juventus in campionato sono state vittorie molto sentite e ottenute con grande determinazione. Siamo sulla strada giusta, abbiamo ulteriore autostima e consapevolezza nei nostri mezzi”.

OMNISPORT | 03-02-2021 16:28