Inter-Napoli, Adani sceglie i due protagonisti

Inter-Napoli sarà il match più importante di questa domenica e assume ancor più significato dopo la sconfitta del Milan ieri sera contro la Fiorentina. In caso di vittoria, i partenopei potrebbero allungare sui rossoneri e allontanare a meno dieci i nerazzurri. La squadra di Inzaghi invece con tre punti andrebbe a meno quattro dalle due capolista.

Tanti i giocatori che possono fare la differenza in campo, ma Adani ne sceglie due: “Scelgo due giocatori sotto pressione: nell’Inter Lautaro, che non segna da un po’, e nel Napoli Insigne, che non è stato bravo in Nazionale ma può fare la differenza a San Siro”.

