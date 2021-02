Inter: nel mirino social finiscono due insospettabili

Niente da fare. L’Inter sbatte contro il muro bianconero eretto dalla Juventus e viene eliminata dalla semifinale di Coppa Italia. Per la squadra di Antonio Conte sfuma così il secondo obiettivo stagionale (dopo l’eliminazione dalla Champions League). I nerazzurri hanno fatto troppo poco per impensierire una Juventus sempre attenta e sono mancati soprattutto i giocatori chiave come Lukaku e Lautaro Martinez.

La coppia d’attacco

Con il passare del minuti si palesano sempre di più le difficoltà dell’Inter di riuscire a trovare i gol che servono per la qualificazione. In attacco Lukaku e Lautaro Martinez non riescono a trovare spazio contro una difesa della Juventus che è sempre molto attesa. Ma sono i due attaccanti a finire nel mirino dei social: “Oggi davvero nulli”. E più in particolare il belga che non sembra attraversare un gran momento di forma: “Lukaku già da qualche partita sembra stanco e svogliato”.

Il solito Eriksen

La prova del giocatore danese continua a dividere i tifosi dell’Inter. Le grande attese della vigilia non sono state rispettate ma tra i fan nerazzurri c’è chi lo avrebbe voluto in campo fino alla fine e chi invece lo critica ferocemente come Damiano: “Eriksen è una cosa orribile. Lento, prevedibile, inutile da piazzato. A che serve?”. Ma a molti altri non piace la pagella “insufficiente” arrivata dai telecronisti della Rai: “Prestazione insufficiente, detta dello stesso telecronaca che fino a tre secondi prima esaltava Rabiot”. Ma ci sono anche tanti giudizi negativi: “Eriksen avrebbe dovuto sbranarla questa partita, ma scelgo comunque lui all’attuale Vidal”.

Il rigore che non c’è

Come sempre quando ci sono grandi occasioni c’è sempre di mezzo anche qualche decisione arbitrale che fa discutere. Nel primo tempo Conte e i suoi giocatori chiedono un calcio di rigore per un fallo di Bernardeschi su Lautaro Martinez, ma le immagini mostrano che non c’è nulla di irregolare. Sui social però la polemica monta comunque: “Ho scoperto che sui social c’è polemica per un rigore su Lautaro Martinez che proprio non esiste – scrive il giornalista Giovanni Capuano – Tanto meno dopo aver rivisto l’immagine”. Massimo però non ci sta: “Il rigore è sembrato esserci in diretta, dopo aver rivisto nessuno ne ha più parlato”.

Lo scontro Conte-Bonucci

Proprio in occasione del rigore non concesso all’Inter con tanto di proteste vibranti da parte di Antonio Conte, c’è stato anche un confronto a distanza tra il tecnico e Leonardo Bonucci, seduto sulla panchina della Juventus, con il difensore che avrebbe urlato “Devi rispettare l’arbitro”. Una frase che i tifosi dell’Inter proprio non mandano giù e pubblicano una serie di foto che mostrano le foto di Bonucci a muso duro contro gli arbitri.

SPORTEVAI | 09-02-2021 22:38