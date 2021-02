Juventus-Inter: Vidal assente, ma fa il tifo su Twitter

Oltre inevitabilmente ad Antonio Conte, attualmente è lui l’ex più discusso di Juventus-Inter. Si tratta di Arturo Vidal, assente in occasione delle semifinale di ritorno di Coppa Italia a Torino. Ma il cileno, che pure è spesso finito nel mirino dei suoi stessi tifosi nel corso della sua prima stagione in nerazzurro, ha deciso di pubblicare su Twitter un messaggio di supporto alla sua attuale squadra.

“Forza, forza, compagni miei! Oggi è un giorno molto importante e uniti possiamo farcela contro tutti! Forza Inter”, ha scritto il grande ex della partita. Che sicuramente in qualche modo a sua volta sente in maniera particolare il suo ruolo di giocatore esploso in Italia proprio alla Juventus. Cosa indirettamente dimostrata dalla emoji scelta dopo quel “contro tutti”: una faccina in lacrime dalle risate.

OMNISPORT | 09-02-2021 21:49