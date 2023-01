Inter, non c'è solo il rinnovo di Skriniar

02-01-2023 22:58

La priorità in questo mercato di gennaio sarà per l’Inter di certo il possibile rinnovo di Milan Skriniar. La proposta dei nerazzurri è stata la più alta possibile, da sei milioni più bonus a stagione. Adesso si attende la risposta definitiva del difensore slovacco, che rischia di partire così a parametro zero. Ma non è l’unico giocatore con il contratto in scadenza a fine campionato con l’Inter.

Come riferito da Sky Sport, il club nerazzurro è infatti pronto per discutere dei prolungamenti di Danilo D’Ambrosio ed Edin Dzeko. Il difensore è ormai anche una colonna dello spogliatoio dell’Inter e vuole restare a Milano. L’attaccante bosniaco si è rivelato una pedina fondamentale sia nella passata stagione che in quella attuale e sembra per ora non avere altre offerte importanti.