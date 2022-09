Inter: occhi su Pedraza del Villarreal

24-09-2022 14:52

Fari accesi sulla corsia sinistra in casa Inter, visto il rendimento non ancora convincente di Robin Gosens. Secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno nel mirino Alfonso Pedraza, mancino classe ’96 del Villarreal. Cresciuto nel club spagnolo, il giocatore ha di recente rinnovato il contratto fino al 2026 ed è valutato attorno ai 15 milioni di euro. Difficile per gennaio – quando la rosea parla di un contatto con la Salernitana per Pasquale Mazzocchi – anche se il Villarreal potrebbe aprire a un prestito con obbligo per la prossima stagione.

L’Inter sta lavorando sul mercato per trovare un sostituto di Gosens sulla fascia sinistra, il cui rentimento non è convincente. Secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo gli occhi su Alfonso Pedraza, classe 1996 del Villarreal. Il calciatore ha rinnovato recentemente il contratto sino al 2026 ed ha una valutazione sui 15 milioni di euro. L’affare non si farà a gennaio, ma il club spagnolo potrebbe far partire il 26enne la prossima stagione in prestito con obbligo di riscatto