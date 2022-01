Inter, Onana non esclude Handanovic per la porta

02-01-2022 19:18

Emergono ulteriori novità in merito al futuro della porta dell’Inter. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto, riferendo che nei prossimi giorni ci sarà un incontro per definire l’arrivo di Andre Onana, portiere dell’Ajax che andrà in scadenza coi Lancieri e arriverà dunque a Milano a giungo da svincolato.

Questo però, riferisce il quotidiano torinese, non implicai n modo automatico la partenza di Samir Handanovic. Marotta infatti è convinto della bontà di avere due portiere titolari in modo da accrescere la competizione e il livello del ruolo, e dunque sarebbe intenzionato a proporre un rinnovo all’attuale capitano nerazzurro.

OMNISPORT