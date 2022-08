Inter, ora il difensore diventa un'urgenza

03-08-2022 12:35

Al 3 agosto, l’Inter non è ancora stata in grado di acquistare un difensore centrale dopo la partenza di Ranocchie e il mancato arrivo di Bremer, andato alla Juventus. Il problema sottolineato da Simone Inzaghi è che dietro al trio titolare, sempre pensando che Skriniar rimanga, non c’è davvero nessuno. Al momento in rosa in quella posizione potrebbero giocare Dimarco, Darmian o Dimarco, che però sono tre terzini.

Dunque si potrebbe pensare di aggregare in pianta stabile alla prima squadra il giovane Fontanarosa, campione d’Italia con la Primavera classe 2003. In caso di mancato arrivo di un vero centrale, il ragazzo sarà a tutti gli effetti il quarto centrale.

