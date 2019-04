Inter, parziale retromarcia della Curva Nord: il comunicato

Una linea un po’ più morbida ma sempre avversa a Mauro Icardi. Questo è quanto c’è da aspettarsi domani per il match contro l’Atalanta in programma alle ore 18 a San Siro. Non è bastata la vittoria per 4-0 sul Genoa per far scoppiare la pace fra il centravanti argentino e gli ultras nerazzurri, che con un nuovo comunicato hanno voluto chiarire la loro posizione sul bomber argentino rispondendo anche alle critiche ricevute da altri interisti non appartenenti alla curva.

Rottura insanabile – Nel comunicato si legge: Noi su Icardi non faremo passi indietro. Non può essere il futuro dell’Inter. Rifiutando di indossare la maglia in più occasioni con scuse ridicole si è scavato la fossa da solo. Se componenti della struttura Inter, stipendiati, hanno avuto un comportamento eccessivamente oscillante non può essere un nostro problema”.

Spaccatura fra i tifosi – Ce n’è anche per gli altri sostenitori nerazzurri: “Il pensiero della Curva è sintesi del pensiero dei suoi componenti. Punto. Lo sviluppo del tifo durante le partite ne è espressione e conseguenza. Non siamo certo noi a dire cosa debbano fare o meno gli altri tifosi a San Siro. E non ci interessa fare classifiche tra chi è più bravo o più interista”.

Ma non è un’ossessione – Un cambio di rotta però è evidente. Nel finale del comunicato la curva speiga come si comporterà domani: “Ma noi siamo tifosi. Allo stadio andiamo per tifare l’Inter, per condurla alla vittoria. Non per dare più importanza del dovuto ad una figura con la quale, evidentemente lungimiranti, abbiamo già da tempo scritto la parola FINE. No, non temete, Icardi verrà considerato…il giusto. Forse chi si aspetta 90 minuti di cori contro verrà deluso”.

SPORTEVAI | 06-04-2019 11:54