Inter, Pellegrini spara a zero su Conte e Zhang

L'ex presidente nerazzurro non ha parlato bene del possibile ritorno del tecnico e dell'attuale proprietario.

03-04-2023 20:42

Il momento delicato dell’Inter ha toccato anche gli ex presidenti. Dopo Massimo Moratti, è infatti intervenuto pure Ernesto Pellegrini sulla sua ex squadra. Ospite a La Politica nel Pallone su GR Parlamento, ha parlato così dell’ultimo ko: “Purtroppo è così, con la Fiorentina abbiamo toccato il fondo. Partita brutta, e l’Inter non segna; manca un goleador, Romelu Lukaku ha sbagliato gol. Non ha giocato neanche male, ma per vincere bisogna segnare: speriamo di avere toccato il fondo e di poter risalire”.

Sul possibile ritorno di Antonio Conte in panchina ha detto: “Conte è andato via, non so neanche se in buono o in malo modo. Ha sempre fatto bene ovunque andato, ma non so se possa essere gradito”. Pellegrini ha poi criticato anche Steven Zhang: “La mancanza di un presidente sempre presente alle partite si sente. Questo andirivieni tra Cina e Italia non giova alla squadra. Finora ha speso tanto e ha fatto anche bene, ma un presidente italiano, magari milanese per l’Inter, è un’altra cosa”.