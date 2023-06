Inter, per la difesa c'è sempre l'idea Chalobah

L'inglese del Chelsea si trova proprio a Milano in queste ore. Uno fra lui e Koulibaly potrebbe arrivare in nerazzurro.

17-06-2023 20:30

L’Inter è ancora alla caccia di nuovi difensori. L’asse con il Chelsea è sempre più intenso e un acquisto per la retroguardia nerazzurro potrebbe venire fuori proprio dai Blues. La scelta potrebbe ricadere su Trevoh Chalobah, non convocato dalla Nazionale inglese, che in queste ore si trova a Milano per la fashion week, come riportato da Gazzetta.it.

Chalobah ha di recente rinnovato fino al 2028 il suo contratto con il Chelsea, ma qualora Kalidou Koulibaly dovesse decidere di voler proseguire la propria esperienza con la maglia dei Blues ecco che il difensore inglese potrebbe passare all’Inter. I nerazzurri stanno cercando rinforzi dopo la partenza di Milan Skriniar, direzione Paris Saint-Germain.