Inter, possibile 0-3 a Bologna: si scatena l'ironia del web

07-01-2022 10:57

Passi perdere per le tante indisponibilità a causa del Covid, è una tassa da pagare in questo periodo. Ma perdere a tavolino per un errore “burocratico”, è cosa che farebbe male a chiunque. Ed è quanto potrebbe succedere al Bologna, al quale il Giudice Sportivo potrebbe infliggere lo 0-3 a tavolino contro l’Inter a causa della distinta “non ufficiale” finita nelle mani dell’arbitro Ayroldi per il riconoscimento pre-partita.

La sera prima del match il club felsineo aveva caricato il documento su un’area specifica del sito ufficiale della Lega Serie A. Una sorta di “bozza”, che andava rivista il giorno della partita in caso di disputa della gara. Il caos che si è scatenato alla vigilia del match, con lo stop imposto dalla Asl, ha probabilmente provocato la “dimenticanza” dei dirigenti rossoblù.

E, inevitabilmente, si è scatenata l’ironia del web nerazzurro e non solo sull’episodio che già oggi potrebbe conoscere un esito. “E scommetto che sulla distinta hanno messo tutti calciatori positivi…Che dirigenza quella del Bologna.. Nemmeno i regolamenti sanno”. Ma c’è anche chi si lancia in una disamina più ampia: “Errore del Bologna…..cmq ieri il Napoli è partito ha giocato…il Verona pure…non capisco perché le altre si sono fermate… soprattutto l’Udinese che ha annullato l’aereo per Firenze ancora prima della decisione della Asl….si può giocare in 13 hanno 35 giocatori in rosa mo per 6/7 assenze si rinviano le partite….se il problema è di infezione da virus i giocatori rimango fino a fine campionato nel centro sportivo tanto sono pagati”.

A chi insinua “Bello così prendere 3 punti gratis”, c’è chi prontamente risponde: “L’Inter vince sul campo ovunque ha due Squadroni. Nessun aiuto chiacchieroni”. E non mancano le stilettate dei “cugini”: “Ovviamente c’è subito da porre rimedio alla inaspettatissima fuori programma vittoria del Milan di ieri”. “Strano un 3-0 a favore della capolista senza neanche giocare vero???… Ma dategli questo scudetto e chiudete questa pagliacciata… Il Milan ieri è sceso in campo senza 8 giocatori della rosa e contro la Roma… Ma per carità”.

E non mancano i riferimenti alla polemica della Lega calcio contro le Asl: “Rose di trenta giocatori.. A cosa servono?? Persino la Salernitana ultima in classifica ha 30 giocatori in rosa. Il servizio sanitario dovrebbe pensare a cose più importanti in questo momento e non sono sicuramente le squadre di calcio. Se dei giocatori sono in quarantena stanno a casa come gli operai.. Ma le ditte continuano a lavorare mica chiudono se gli manca qualche operaio, al massimo assumono degli interinali. Lo stesso possono fare i ricconi della serie A.. O dando spazio a giovani come sarebbe giusto o chiamando i giocatori liberi”.

Ma alla fine la sentenza è unanime: “Vabbè 3-0 a tavolino è più onorevole del 7-1 dell’andata..”

SPORTEVAI