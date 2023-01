Inter, problemi muscolari per Handanovic

09-01-2023 13:35

“Samir Handanovic si è sottoposto quest’oggi a esami clinici-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Con questo comunicato, l’Inter ha informato dello stop del portiere sloveno, diventato – nel corso della stagione in corso – riserva del camerunense André Onana. Sicuramente, il classe 1984 no sarà tra i convocati per la gara di Coppa Italia in programma domani, martedì 9 gennaio allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro con fischio d’inizio fissato alle 21.