All’orizzonte ci potrebbe essere un nuovo derby di mercato. Japhet Tanganga, difensore in forza al Tottenham e accostato, da tempo, al Milan, sarebbe anche un obiettivo dell’Inter.

Inter, Tanganga per rinforzare la difesa

In casa Inter è quasi certa la permanenza di Milan Skriniar. Tuttavia, la posizione di Stefan de Vrij non sarebbe così chiara (possibile un suo trasferimento in Premier League). Da qui la necessità di trovare un difensore di qualità per non indebolire il reparto difensivo nerazzurro (e, comunque, bisogna sostituire Andrea Ranocchia, ora al Monza).

Tra i vari nomi sull’agenda dei dirigenti nerazzurri ci sarebbe anche quello di Japhet Tanganga, difensore 23enne in forza al Tottenham di Antonio Conte e accostato, da diverse settimane, anche al Milan.

Tanganga, non solo Milan e Inter sulle sue tracce

Tuttavia, non solo Milan e Inter sarebbero interessate al difensore centrale degli Spurs. José Mourinho, tecnico della Roma, lo apprezza particolarmente (alla sua squadra farebbe comodo un elemento con la sua fisicità) e anche Gennaro Gattuso, ora al Valencia, ci starebbe facendo un pensierino.

Il problema è anche la quotazione del suo cartellino con il Tottenham che vorrebbe incassare circa 30 milioni di euro dalla sua cessione. Tanti, troppi per tutti i club interessati che, infatti, stanno cercando altre modalità per abbassare il prezzo del centrale inglese.

Tottenham, Conte non regala Tanganga

Quello che è certo è che Antonio Conte non è intenzionato a regalare Japhet Tanganga a nessuno. Innanzitutto, se proprio deve partire, che non vada a rinforzare una squadra di Premier League e poi che venga ceduto al giusto prezzo.

Lo scorso anno ha collezionato “solo” 19 presenze, quindi non è considerato un elemento fondamentale della rosa. La sensazione è che il primo club che farà un’offerta congrua, si porterà a casa il giocatore. Il Milan, dopo aver perso Renato Sanches (finito al PSG), ha voglia di riscattarsi e Japhet Tanganga potrebbe essere l’occasione giusta, Inter permettendo. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi. La corsa a Japhet Tanganga è entrata nel vivo.

