Inter, bisogna decidere cosa fare con De Vrij

01-08-2022 22:12

I nerazzurri continuano a valutare la cessione di Milan Skrinar, anche se il PSG non sembra intenzionato ad affondare il colpo. La Gazzetta dello Sport però parla anche della situazione legata all’olandese Stefan De Vrij.

Col contratto in scadenza nel 2023, le strade dell’Inter sono due. La prima porta alla cessione, ma Marotta non vuole scendere sotto la richiesta di 20 milioni di euro. Se non dovesse arrivare nessuna proposta, allora ci si siederebbe al tavolo per discutere un prolungamento di due o tre anni, in modo da evitare il pericolo di perderlo a zero la prossima estate.

Il problema è che l’olandese, ovviamente, pretenderebbe un aumento dell’ingaggio, ad oggi fermo a 3,8 milioni di euro netti.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE