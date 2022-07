Milan: c'è ancora distanza col Tottenham per Tanganga

21-07-2022 11:26

Roberto De Fanti, agente di Japhet Tanganga, era atteso a Milano in queste ore, ma ha rinviato di qualche giorno il suo viaggio nel capoluogo lombardo.

Come ormai si sa, Milan e Tottenham proseguono nella trattativa per il difensore Tanganga. Al momento però la situazione legata al difensore inglese è stazionaria: non ci sono passi avanti per lo sbarco a Milanello.

Stando alla Gazzetta dello Sport, i club continuano ad essere distanti nelle proprie posizioni. Il Milan vorrebbe procedere in prestito con diritto di riscatto, un’opzione che verrebbe valutata a fine stagione a seconda del rendimento, mentre il Tottenham pretende una garanzia d’acquisto: in parole povere, l’obbligo di riscatto al raggiungimento di determinanti obiettivi personali o di squadra.

il Milan come idea di massima, ha intenzione di imbastire una trattativa simile a quella che nel gennaio 2021 ha portato Fikayo Tomori in rossonero. L’obiettivo è cercare di replicare il colpo di un anno e mezzo fa, Tottenham permettendo.

