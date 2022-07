Inter, Puyol su Sanchez: "Mi piacerebbe rivederlo al Barcellona"

21-07-2022 20:53

Alexis Sanchez è sul piede di partenza in casa Inter. Ma il cileno per il momento ha rifiutato tutte le varie offerte e anche la buonuscita dai nerazzurri. Magari nel suo futuro potrebbe esserci di nuovo il Barcellona, o almeno è quello che spera l’ex capitano blaugrana Carles Puyol.

In una conferenza stampa in Cile, Puyol ha parlato così proprio di Sanchez: “È uno dei giocatori con più talento con cui abbia mai giocato. Con lavoro, disciplina, sono convinto possa dare un grande rendimento – ha detto -. Non dipende da me, però mi piacerebbe se Alexis tornasse a giocare nel Barcellona“.

