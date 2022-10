Inter – Salernitana, le probabili formazioni

14-10-2022 09:33

Da un lato l’Inter, che dovrà smaltire le fatiche di Coppa, dall’altro la Salernitana, chiamata ad un’impresa a San Siro e per di più senza la formazione al completo: si presenta così la sfida all’ora di pranzo di domenica 16 ottobre.

Simone Inzaghi si tiene stretto il suo 3-5-2 ed è pronto a riconfermare Onana tra i pali, ma anche a riabbracciare Correa che dovrebbe sedersi in panchina, al contrario di Lukaku, difficilmente tra i convocati.

Qualche problema in più per il tecnico della squadra campana che non potrà contare su Radovanovic (squalificato) e su Lovato e Maggiore (infortunati), ma spera di avere almeno in panchina Bohinen.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Coulibaly, Kastanos, Vilhena, Mazzocchi, Piatek, Dia. All. Nicola.